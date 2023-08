Erneut gibt es ganz große Tanzerfolge "made in Edelstetten"

Plus Beim SV Edelstetten setzt Michaela Majsai immer wieder besondere Akzente. Die Tänzerinnen der R.E.D Kids Crew gewinnen bei Meisterschaften reihenweise Preise.

Mit sechs Jahren Europa- und Deutsche Meisterin – das muss Natalie Broll erst mal einer nachmachen. Ach ja, und Süddeutsche Meisterin ist sie auch noch. „Ich will tanzen“, sagt das Mädchen aus Leipheim, das jetzt im September eingeschult wird. Ihr Erfolg ist eng mit einem Namen verbunden: Michaela Majsai. Ihr Tanzzentrum unter dem Dach des SV Edelstetten „ist in der Tanzszene ein Begriff“, sagt die Tanztrainerin und Choreografin.

Beim Gespräch mit Michaela Majsai fallen Begriffe wie Hip-Hop, Popping, Breakdance, Productions, Electric Boogie oder Battle – das sind Tanzstile und Disziplinen, bei denen ihre Schülerinnen und Schüler national und international antreten und dabei äußerst erfolgreich sind. Wie das in der Praxis aussieht, da kann man sich mit Videos ein weitaus besseres Bild machen als mit Worten. Egal, ob allein, im Duo oder im Team: Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Edelstetter Kaderschmiede sammeln regelmäßig Titel und Medaillen ein.