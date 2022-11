Edelstetten/Graz

vor 33 Min.

Edelstetter Tanzschule holt zwei Weltmeistertitel

Tänzerinnen und Tänzer des Edelstetter Tanzzentrums waren bei der Weltmeisterschaft in Graz erfolgreich.

Plus Das Tanzzentrum von Michaela Majsai in Edelstetten startet bei der WM in Graz mit großen Erfolgen durch und übertrifft sogar die starken Ergebnisse bei der EM.

Von Caterina Bosch Artikel anhören Shape

4300 Tänzerinnen und Tänzer aus 28 Nationen waren bei der bisher größten IDO-HipHop Weltmeisterschaft in Graz/ Österreich am Start - und das Team des Edelstetter Tanzzentrums von Michaela Majsai sozusagen mittendrin: Am Ende von fünf spannenden Wettkampftagen voller Beats und Emotionen trägt die Tanzschule aus Edelstetten verdient zwei Weltmeistertitel, zwei Vizeweltmeistertitel und zweimal Bronze nach Hause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen