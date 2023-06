Edelstetten

Manfred Weber spricht in Edelstetten über Europa und Energiepolitik

Plus Manfred Weber, Europaabgeordneter und Vorsitzender der EVP-Fraktion, war kürzlich zu Gast in Edelstetten. Er sprach über außen- und innerpolitische Themen.

Von Dieter Jehle

Günzburgs Landrat Hans Reichhart bezeichnete ihn als "das Gesicht Europas und der Zukunft Bayerns": Er meinte damit Manfred Weber, Europaabgeordneter und Vorsitzender der EVP-Fraktion und der Europäischen Volkspartei. Eine Stunde lang sprach dieser kürzlich vor 450 Menschen im Festzelt in Edelstetten über europäische Werte und die Politik der staatstragenden Partei in Bayern bei musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Neuburg. Und eines stellte er immer wieder in den Vordergrund: „Wir brauchen viel mehr Menschenverstand und weniger Ideologie“.

Manfred Weber in Edelstetten: Putin hasse es, wie wir leben

Der gebürtige Niederbayer zeigte sich nicht als polternder Geist, sondern als einer, der leidenschaftlich aber sachlich für Europa eintritt. Er fand den Faden zu den Edelstetter Festtagen. „Ich war selbst Trompeter in einer Blaskapelle in Niederbayern und finanzierte mit Blasmusik einen Teil meines Studiums. Blasmusik hat mich stark geprägt, da habe ich viel fürs Leben gelernt“. Bürgermeister Markus Dopfer bat ihn, sich im goldenen Buch des Marktes Neuburg zu verewigen.

