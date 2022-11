Frau wird bei Unfall auf der B16 bei Ellzee verletzt

Ein Kleintransporterfahrer will nach Ellzee abbiegen, doch eine Autofahrerin sieht das zu spät. Was die Polizei berichtet.

Verletzt worden ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Ellzee am Mittwochvormittag. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 37-Jähriger mit einem Kleintransporter von der Bundesstraße 16 in den Grundweg einbiegen. Hierzu bremste er sein Fahrzeug ab. Eine ihm nachfolgende 44-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. (AZ)