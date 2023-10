Türkiyemspor-Trainer fordert: „Dranbleiben, arbeiten, alles geben“

Plus In der Relegation scheiterte Muharrem Özdemir mit Türkiyemspor Krumbach. Aktuell ist sein Team erneut Zweiter – und nun kommt der Primus der A-Klasse West 1.

Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter heißt es am Sonntag, 8. Oktober, wenn Türkiyemspor Krumbach die DJK Breitenthal empfängt. Ist Ihre Mannschaft für das Schlagerspiel der A-Klasse West 1 gerüstet, Herr Özdemir?

Muharrem Özdemir: Wir haben zwar zwei oder drei angeschlagene Spieler, bei denen noch nicht klar ist, ob sie spielen können, aber wir sind meiner Meinung nach trotzdem gut aufgestellt. Wir hatten ja bekanntlich in der Sommerpause einige Neuzugänge bekommen, die – wie die gesamte Mannschaft – gut mitziehen und ihre Leistung bringen.