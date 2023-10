Berufsinfomesse: Es ist wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben

Plus Erstmals machte bei der Lehrstellenmesse in Thannhausen auch das Ursberger Gymnasium mit. Fachkräftemangel gibt es vor allem in Ausbildungsjobs. Ein Kommentar.

Die jüngst abgehaltene Lehrstellen- und Berufsinfomesse in Thannhausen rückt die dringende Notwendigkeit in den Fokus, jungen Menschen klare berufliche Perspektiven zu eröffnen. In einer Zeit, die von einer sich rapide wandelnden Arbeitswelt, Gesellschaft und Wirtschaft geprägt ist, ist eine gezielte Vorbereitung der Jugend auf diese Dynamiken wichtiger denn je.

Künstliche Intelligenz wird Arbeitsmarkt beeinflussen

Die Veranstaltung verdeutlicht eindrücklich, dass Ausbildung nicht nur das Vermitteln fachlicher Fähigkeiten bedeutet, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung fördert. Zwischenmenschliche Kompetenzen und Anpassungsfähigkeit sind wichtiger denn je: menschliche Intelligenz versus Künstliche Intelligenz. Arbeitgeber betonen vermehrt den Wert sozialer Kompetenzen. Fähigkeiten, die mittlerweile ebenso bedeutend sind wie schulische Noten oder fachliche Fertigkeiten.

