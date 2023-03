Drogen-Fall im Landkreis Günzburg zeigt, warum Legalisierung nötig ist

Plus Eine junge Frau aus dem südlichen Landkreis Günzburg wird wegen Handels mit Marihuana verurteilt. Ihr Fall dient als Paradebeispiel.

Die junge Drogendealerin aus dem südlichen Landkreis, die kürzlich vom Amtsgericht Günzburg zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, kam nach eigener Aussage mit 16 Jahren zum ersten Mal in Kontakt mit Marihuana. Der Fall ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Drogengesetze in Deutschland in ihrer aktuellen Form dringend überarbeitet werden sollten.

Dabei geht es nicht darum, Marihuanakonsum zu verharmlosen. Auch nicht sollen Dealerinnen und Dealer entkriminalisiert werden. Die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zielen darauf ab, Kriminellen die Geschäftsgrundlage zu entziehen und den Cannabiskonsum möglichst staatlich zu kontrollieren. Wenn Preise für Gras durch einen legalen Markt fallen, könnte der illegale Markt zusammenbrechen, so jedenfalls lautet die Rechnung von Lauterbach und Co.

Nach möglicher Cannabis-Legalisierung: Bayerische Justiz sollte weiterhin durchgreifen

Für die junge Frau aus dem südlichen Landkreis dürfte das Urteil des Amtsgerichts ein deutlicher Warnschuss sein. Es ist gut, dass die Justiz in Bayern, anders als in manch anderen Bundesländern, bei illegalem Marihuana-Handel kein Auge zudrückt und angemessene Strafen ausspricht. Sollte die Legalisierung kommen, dann müssen Kinder und Jugendliche weiterhin besonders geschützt werden, und das Strafmaß bei illegalem Handel sollte auf keinen Fall einer Drogenliberalisierung angeglichen werden.

