Geschlossene Bahnübergänge: Umwege dürfen nicht zu lang sein

Plus Die Bahn schließt einige Bahnübergänge im Landkreis Günzburg. Das ist einerseits gut, aber es braucht einen Ausgleich.

Kommt es an einem Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug, wirken immens große physikalische Kräfte. Nur in den seltensten Fällen kommt ein Zug noch rechtzeitig zum Stehen, da der Bremsweg eines teilweise mehrere Hundert Tonnen schweren Schienenfahrzeugs sehr lang ist. Es ist gut, dass die Bahn auf der Strecke Günzburg-Mindelheim die Übergänge sicherer macht, auch wenn Anwohnerinnen und Anwohner in den Dörfern und Orten künftig Umwege gehen oder fahren müssen.

