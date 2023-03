Landkreis Günzburg

Bahnübergänge auf der Strecke Günzburg-Mindelheim sollen sicherer werden

Plus Zwei Bahnübergänge sollen in Haupeltshofen für Autos geschlossen werden. Die Bahn will auf der Strecke Günzburg-Mindelheim auch andernorts für mehr Sicherheit sorgen.

Immer wieder ereignen sich auf der eingleisigen und nicht elektrifizierten Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim Unfälle an Bahnübergängen. Zuletzt hat es Mitte Februar in Kleinkötz gekracht: Eine 86-jährige Autofahrerin übersah am unbeschrankten Bahnübergang einen Regionalzug, der laut Polizei mit etwa 60 km/h unterwegs war. Die Fahrerin wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro und die Bahnstrecke Richtung Krumbach war zwei Stunden lang gesperrt. Wie kann die Sicherheit an den Bahnübergängen erhöht werden? Das hat unsere Redaktion das Unternehmen Bahn gefragt.

