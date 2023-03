Krumbach: Was ein Stadtbauamt leisten kann

Plus Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer sieht das Abarbeiten von Projekten im Vordergrund. Doch die Aufgabenfülle eines Stadtbauamtes ist weit größer.

Viele Projekte "abarbeiten": So umschreibt Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer die aktuelle Situation im Stadtbauamt. In der Tat gibt es da einiges zu tun. Man denke nur an die Modernisierung der Krumbacher Grundschule, den Neubau des Kinderhorts oder auch die Sanierung der Krumbächle-Brücke in der Innenstadt mit durchaus weitreichenden Auswirkungen auf die Verkehrsführung. Aber es stellt sich auch die Frage, welche Strategie es für die weitere Krumbacher Stadtentwicklung geben soll - und was dabei ein Stadtbauamt leisten kann.

