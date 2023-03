Warum das Freibad für Krumbach ein Aushängeschild ist

Plus Die Vorfreunde auf die neue Saison ist trotz höherer Eintrittspreise groß. Was das Freibad grundlegend vom Hallenbad im Sportzentrum unterscheidet.

Ein Blick auf den Mai - und die Eröffnung des Krumbacher Freibads: Das ist schlichtweg eine wunderschöne Vorstellung. Als Werkleiter Martin Strobel darüber spricht, ist auch ihm die Vorfreude auf dieses in Krumbach Jahr für Jahr besondere Ereignis anzumerken. Und dabei spielt auch eine maßgebliche Rolle, dass es nach der Corona-Zeit wohl wieder im besten Sinn ein "ganz normaler" Sommer werden wird. Aber die Diskussion um die Erhöhung der Eintrittspreise macht auch deutlich, dass im Hintergrund die Krisen alles andere als verschwunden sind. Bei den Preisen muss die Stadt auf Inflation und hohe Energiepreise reagieren.