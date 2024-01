Warum die Hilfe durch die Kartei der Not gerade jetzt so wichtig ist

Plus Ein Gemisch von Krisen hat viele Menschen in schwierige Lebenssituationen gebracht. Die große Herzlichkeit vieler Menschen macht die Hilfe durch die Kartei der Not möglich.

Es sind aufgewühlte Zeiten, in der nicht enden wollende Krisen zunehmend unseren Alltag bestimmen – und die Lebenskosten für viele Menschen immens steigen lassen. Umso wichtiger ist es, dass Menschen und Organisationen nicht nachlassen, wenn es darum geht, zu helfen. Dazu gehört auch die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Mediengruppe Pressedruck, des Allgäuer Zeitungsverlages und ihrer Heimatzeitungen. Die Hilfeleistungen der Kartei der Not sind maßgeblich vom Gedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ getragen.

Menschen nach schlimmen Rückschlägen wieder ein „normales“ Leben zu ermöglichen: Das ist ein wichtiges Anliegen der Kartei der Not. 1965 wurde das Hilfswerk von Ellinor Holland gegründet. In vielen Jahrzehnten konnte die Kartei bereits mit rund 50 Millionen Euro helfen.

