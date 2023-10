Krumbach

10:52 Uhr

6000 Euro Blechschaden bei Unfall in Krumbach

Zu einem Unfall in der Krumbacher Bahnhofstraße ist die Polizei am Freitag gerufen worden.

Heftig gekracht hat es am Freitagabend in der Bahnhofstraße in Krumbach. Was genau passiert ist.

Am Freitag hat sich gegen 19.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6000 Euro ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte eine 61-Jährige mit ihrem Pkw aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 55-Jährigen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. (AZ)

