Zuckerguss: Eine besondere Torte für das Weihnachtsfest

Julia Geiger aus Aichen ist mit einer weihnachtlichen Käse-Sahne-Torte im neuen Zuckerguss-Heft vertreten. Uns hat sie das Rezept verraten.

Backen ist Julia Geigers liebstes Hobby. Deshalb findet man sie in der Zuckerguss-Ausgabe für Weihnachten mit einer leckeren Torte. Julia Geiger aus Aichen ist eine treue Leserin der Zeitschrift und macht gerne mit ihren Kuchenrezepten mit. In diesem Jahr hat sie eine weihnachtliche Käse-Sahne-Torte gebacken und das Rezept an Zuckerguss geschickt. Das Rezept kam bei der Jury gut an und wurde veröffentlicht.

Julia Geiger lebt bei ihren Eltern in Aichen. Sie ist Einzelhandelskauffrau und arbeitet in Bobingen in einem großen Supermarkt als stellvertretende Marktleiterin. Sie liebt es, Torten zu backen, vor allem das Verzieren macht ihr großen Spaß. Das Backen ist für sie Entspannung vom Alltag. Außerdem ist sie gerne im Garten, wo ist Gemüse und Obst selber anbaut, das sie dann auch für ihre Kuchen und Torten verwendet.

So geht Julia Geigers weihnachtliche Käse-Sahne-Torte

Das Rezept:

Zutaten für den Teig: 200 g Mehl, 50 g Speisestärke, 4 Tl. Backpulver, 250 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Tl. Zimt, 250g weiche Butter, sechs Eier.

Zutaten für die Creme: acht Blätter Gelatine, 500g Magerquark, 250g Quark (40 Prozent), 2 Esslöffel Zitronensaft, 100 ml Milch, 125g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 400ml Schlagsahne, 500g Kirschgrütze, etwas Puderzucker, Zimtsterne.

Zubehör: 26er-Springform, Sternausstecher, Tortenring.

Und so geht es:

Zunächst den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Danach die Springform gut einfetten und mit etwas Mehl bestäuben.

Für den All-in-Teig Mehl und Speisestärke in einer großen Rührschüssel vermengen. Alle weiteren Zutaten hinzufügen und mit dem Handmixer 2 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Masse in die Springform geben und ca. 40 Minuten backen. Danach den Boden gut auskühlen lassen, stürzen und zweimal waagerecht durchschneiden.

Für die Creme Gelatine einweichen. Währenddessen den Quark, Zitronensaft, Milch, Zucker und Vanillezucker vermengen. Die ausgedrückte Gelatine in einem kleinen Topf vorsichtig erwärmen. 4 El. der Quarkmasse in den Topf geben und die Gelatine unter Rühren darin auflösen. Danach alles unter die übrige Quarkmasse geben. Sahne steif schlagen und ebenfalls unterheben. Die Hälfte der Kirschgrütze vorsichtig in die Creme geben, sodass sich eine schöne Marmorierung ergibt.

Den unteren Boden auf eine Servierplatte legen und mit dem Tortenring fixieren. Creme gleichmäßig darauf verteilen. Den zweiten Boden auflegen und ebenfalls mit der Creme bestreichen. Aus dem dritten Boden mithilfe von Keksausstechern kleine Sterne ausstechen und auf die Creme legen.

Die Torte mindestens drei Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren den Tortenring lösen und das Ganze mit Puderzucker bestäuben. Die Sterne mit Kirschgrütze füllen und nach Belieben mit Zimtsternen ausschmücken.

