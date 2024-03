Krumbach

Am Sonntag ist eine Demo gegen rechts auf dem Krumbacher Marktplatz geplant

Am Sonntag demonstriert das "Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt" auf dem Krumbacher Marktplatz.

Plus Am Sonntag wird auf dem Krumbacher Marktplatz demonstriert. Die Bündnissprecherin und Mitorganisatorin Michaela Leinweber erklärt, was alles geplant ist.

Von Lena Hilbert

Am kommenden Sonntag, 17. März, möchte um 14 Uhr das "Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt" eine friedliche Demonstration auf dem Krumbacher Marktplatz abhalten. Bündnissprecherin Michaela Leinweber gibt auf Nachfrage unserer Redaktion Auskunft darüber, wie die Demonstration ablaufen soll und welche Erwartungen sie selbst hat. Wesentlicher Bestandteil der Demo sollen Redebeiträge sein, die zum Thema Demokratie und Zusammenhalt Stellung beziehen.

Günzburger Landrat Hans Reichhart als Gastredner

Sprechen werden der Günzburger Landrat Hans Reichhart, die beiden Bündnissprecherinnen Michaela Leinweber und Eva Herold-Fißl, Poetry-Slammer Michael Stelzmüller, eine Schülerin sowie der ehemalige Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik, Heinrich Lindenmayr. Angesetzt sei für diesen Programmpunkt etwa eine Stunde, erklärt Leinweber. Um die musikalische Begleitung der Demo kümmern sich die Gruppen Mesinke, Phonics und Tom Wolf. Auch für Kinder soll Unterhaltung geboten sein: Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg bietet vor Ort eine Malaktion an.

