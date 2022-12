Anhänger macht sich selbstständig

In den Gegenverkehr geprallt ist in Krumbach ein Anhänger, der sich vom Zugfahrzeug entkoppelt hatte. Was genau passiert ist, berichtet die Polizei.

Hoher Sachschaden ist am späten Samstagnachmittag bei einem Unfall in Krumbach entstanden. Laut Bericht der Polizei war ein 20-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Gespann in Krumbach unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr der Augsburger Straße ein. Beim Ausfahren in die Heinrich-Sinz-Straße entkoppelte sich der Anhänger vermutlich aufgrund eines technischen Defektes und prallte dabei in die linke hintere Seite eines Autos, welches in die entgegengesetzter Richtung fuhr. Verletzt wurde dabei niemand. Am Pkw entstand jedoch ein Schaden von rund 10.000 Euro. (AZ)