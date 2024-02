Beim Ausparken ein Auto angefahren

Auf einem Parkplatz in Krumbach wird ein grauer VW beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 1800 Euro. Eine Frau hatte dort ihren grauen VW geparkt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Bei der Rückkehr musste sie feststellen, dass ihr Pkw auf der rechten Seite beschädigt war. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Ausparken eines momentan unbekannten Pkw entstanden sein. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)