Das 48. Bezirksmusikfest findet heuer in Attenhausen statt

Plus Die Musikkapelle Attenhausen begeht ihr 150-jähriges Bestehen und feiert vom 5. bis 7. August 2022 groß im Krumbacher Stadtteil Attenhausen.

Nach dem großartigen 47. Bezirksmusikfest im Jahr 2019 in Nattenhausen gibt es heuer im Krumbacher Stadtteil Attenhausen eine Neuauflage dieses überregionalen Musikevents.