Der Stadtsaal wird 1948 für Maria Schuster zum Neuanfang ihres Lebens

Die zwölfjährige Maria Schuster (Mitte) 1948 im Krumbacher Stadtsaal, in dem zahlreiche Flüchtlinge und Heimatvertriebene untergebracht waren. Links ihre ältere Schwester Anna. Der Name der Person rechts ist nicht bekannt.

Plus In einem jugoslawischen Lager war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Schwester gestorben. Nach einer Odyssee erreicht die Familie schließlich Krumbach.

Sie zieht das kleine Foto aus einem weißen Briefumschlag. Ihr Blick auf das Bild, er ist für Maria Schuster eine Reise durch Zeit und Raum zu sich selbst. Zwölf Jahre sei sie damals gewesen, sagt sie. Das Foto zeigt sie im Krumbacher Stadtsaal, aufgenommen vermutlich im Juli 1948. Im Hintergrund ist ein Koffer zu sehen. Er deutet allenfalls an, was in diesem Jahr 1948 hinter Maria Schuster und ihrer Familie liegt. Die Familie gehört in Jugoslawien zur deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe der Donauschwaben. Nach dem Ende des Krieges 1945 verlieren sie in Jugoslawien alle Rechte, sie werden mit brutaler Gewalt verfolgt, eine Schwester von Maria Schuster stirbt in einem jugoslawischen Lager. Lange ist die Familie auf der Flucht, als sie im Sommer 1948 Krumbach erreicht. Der Stadtsaal wird für sie zu einem Neuanfang ihres Lebens.

Die Herkunft des Stadtsaalfotos, der Fotograf? Sie wisse es nicht mehr, sagt sie. Doch gleichermaßen wird im Gespräch mit Maria Schuster spürbar, dass das kleine, relativ gut erhaltene Schwarz-Weiß-Foto für sie eine Art besonderer Lebensschatz ist. Auf Feldbetten hätte die Familie im Stadtsaal übernachtet. Das Essen sei "knapp, aber gut gewesen". Sie erinnert sich an die Bäckereien Kaiser und Hiller, an "ältere Damen", mit denen sie dort oft gesprochen habe. Sie hätten ihr gesagt, sie solle immer abends kommen, dann würde sie von dem etwas bekommen, was "vom Tag übrig ist".

