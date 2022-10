Die Gewerbeschau KRU soll 2023 in Krumbach stattfinden

Plus Einige Neuerungen sind für die Gewerbemesse geplant. Unternehmen bekommen Unterstützung, und auf Weihnachtsbeleuchtung möchte Krumbach nicht verzichten.

Mehr als 40.000 Besucher, ungefähr 40 ausstellende Firmen. Die Gewerbeschau KRU ist die größte Messe in Mittelschwaben und fand zuletzt 2019 statt. Für das kommende Jahr gibt es erste Pläne, die Messe wieder zu veranstalten. Die ersten Messen, die es seit Corona gab, seien gut besucht gewesen, auch wenn viele im kleineren Rahmen stattfanden, sagte Hans-Peter Ziegler, erster Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Krumbach, auf der jüngsten Sitzung. Das sei ein Anreiz gewesen, die KRU wieder zu veranstalten. "Die KRU ist die größte Imageveranstaltung, die wir haben", sagte Ziegler und attestierte ihr "einen überragenden Ruf". Vieles soll 2023 gleich bleiben, doch nicht alles.