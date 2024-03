Krumbach

18:00 Uhr

Die Krumbacher Einwohnerzahl steigt anhaltend weiter an

Plus Mittlerweile leben in Krumbach deutlich über 14.000 Einwohner. Von welchen Faktoren die weitere Entwicklung abhängt und was Bürgermeister Fischer vermeiden möchte.

Von Lena Hilbert

In Krumbach und Umgebung hat sich einiges getan. Dies verrät ein Blick auf den Statistischen Jahresbericht der Stadt Krumbach, der die demografischen, infrastrukturellen und touristischen Bewegungen des Jahres 2023 erfasst hat. Der Vergleich mit den Statistiken des Vorjahres liefert teils gravierende Unterschiede – besonders in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung. Die Zahl der Einwohner steigt in Krumbach weiter. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Bürgermeister Hubert Fischer, wie er diese Entwicklung bewertet und wie die Stadt reagieren möchte.

Laut Einwohnermeldeamt leben in der Stadt Krumbach zum Stand Ende Dezember 2023 14.121 Personen. Im Vergleich zu den noch exakt 14.000 Einwohnern des vorherigen Jahres handelt es sich dabei um einen beträchtlichen Zuwachs von insgesamt 121 Personen. Neben der Kernstadt Krumbach (10.990 Personen) verteilt sich die Gesamteinwohnerzahl auf die zugehörigen Stadtteile Niederraunau (1.452 Personen), Billenhausen (546 Personen), Edenhausen (440 Personen), Attenhausen (409 Personen) sowie Hohenraunau (284 Personen). Den größten Zuwachs verzeichnet Krumbach selbst mit ganzen 91 Neuzugängen; gefolgt von Edenhausen (21), Hohenraunau (6) und Billenhausen (2). Lediglich die Einwohnerzahl der Stadtteile Niederraunau und Attenhausen stagniert.

