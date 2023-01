Krumbach

vor 36 Min.

Drei Mehrfamilienhäuser entstehen in der Mindelheimer Straße

Ein Autokran stellte einen Kran in Krumbach in der Mindelheimer Straße gegenüber der Kreisklinik auf für ein großes Wohnungsbauprojekt, an dem auch der Landkreis Günzburg beteiligt ist.

Plus Gegenüber dem Krankenhaus in Krumbach entstehen attraktive Wohnungen auf dem Areal eines abgerissenen Einfamilienhauses. Was geplant ist.

Von Annegret Döring

Gesperrt war am Freitag die Mindelheimer Straße in Krumbach beim Krankenhaus für den gesamten Verkehr außer für Krankenwagen. Der Grund: Ein Autokran musste einen Kran für ein großes Bauprojekt auf einem Platz gegenüber der Kreisklinik Krumbach aufstellen. Das über 3000 Quadratmeter große Grundstück liegt zwischen der Straße und dem Schnalzger Weiher im Westen und fällt zum Weiher hin recht steil ab. Unter dem Projektnamen "Maximilians am See" entstehen hier drei Mehrfamilienhäuser mit Satteldächern mit insgesamt 29 Wohnungen. Vormals stand dort das Haus, in dem der ehemalige Chefarzt Max Oettle gewohnt hatte. Der Wohnungsmix enthält von der Zweizimmerwohnung bis zur Fünf-Zimmer-Maisonette-Wohnnung verschiedene Größenabstufungen. In einer Tiefgarage können die Bewohner ihre Autos unterstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen