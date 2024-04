Einsatz an Grundschule Krumbach: Bub klemmt sich Arm in Heizung ein

Montagmorgen, kurz vor halb elf, fahren mehrere Feuerwehrfahrzeuge auf den Hof der Grundschule. Es ist keine Übung. Notarzt und Polizei sind auch ausgerückt.

Ein Feuerwehreinsatz spielt sich am Montagvormittag an der Grundschule in Krumbach ab. Doch nicht wegen eines Brandes sind die Einsatzkräfte ausgerückt. Nach Angaben der Polizei hat sich ein Kind einen Arm in einem Heizkörper eingeklemmt und muss befreit werden. Auch Notarzt und Rettungsdienst sind mit zur Grundschule gefahren.

Eine Nachfrage bei Feuerwehrkommandant Mathias Vogel am Nachmittag ergab, dass der Einsatz nur rund eine Viertelstunde gedauert habe. Mit rund 20 Mann war die Krumbacher Feuerwehr im Einsatz. Der Ort ihres Einsatzes lag in einem Zimmer im 2. Obergeschoss des Gebäudes. Der siebenjährige Bub hatte seinen Arm zwischen die oben offenen Flächen eines Heizkörpers geschoben, der unter dem Fensterbrett angebracht war. Selbst konnte er sich aus der misslichen Lage nicht mehr befreien. Nachdem die Klassenkameradinnen und -kameraden aus dem Raum geschickt worden waren, konnte die Feuerwehr mittels zweier Holzkeile und einem Gummihammer den Heizkörper etwas weiten, sodass der Bub den Arm wieder herausziehen konnte. Er blieb unverletzt und der Heizkörper unbeschädigt.