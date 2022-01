Frau verursacht gleich zwei Unfälle in Krumbach

Erheblichen Schaden hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen am Freitagmittag in Krumbach angerichtet - zweimal hintereinander.

Gleich zwei Unfälle kurz hintereinander hat eine Frau beim Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach am Freitag verursacht. Wie die Polizei berichtet, parkte die 49-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz der Schule in der Jochnerstraße in Krumbach rückwärts aus ihrer Parklücke aus und stieß dabei gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin zur Seite und touchierte dabei noch ein Verkehrszeichen, da sie wohl das Gas -mit dem Bremspedal verwechselte, so die Polizei. So wurde zudem das Verkehrszeichen stark verbogen. Hier entstand erneut Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro. (AZ)