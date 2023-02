Geblinkt, aber nicht abgebogen: Transporter kollidiert mit Auto

Weil ein Transporter blinkt, aber nicht abbiegt, prallt er in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach mit einem Auto zusammen.

Von einem Unfall aufgrund eines gesetzten Blinkers berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach wollte der Fahrer eines Transporters in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach am Freitagnachmittag auf das Gelände eines dortigen Waschparks abbiegen und hatte diesbezüglich auch den Blinker bereits gesetzt. Kurz vor der Einfahrt erkannt er laut Polizei aber wohl, dass dieser voll ist und entschloss sich, doch geradeaus weiterzufahren und nahm den Blinker wieder zurück. Ein anderer Autofahrer, der aus dem Gelände des Waschparks in Richtung Osten abbiegen wollte, hatte zuvor offenbar das blinkende Fahrzeug gesehen und fuhr deshalb aufgrund des lebhaften Verkehrs bereits auf die Hans-Lingl-Straße ein, wo es dann jedoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Fahrer des ausfahrenden Wagens leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren hinterher nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro. (AZ)