Gleich zwei Kreisverkehr-Unfälle in Krumbach und Thannhausen

Bei Unfällen in Kreisverkehren in Krumbach und Thannhausen entsteht ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Am Mittwoch, gegen 10.40 Uhr in Krumbach in der Bahnhofstraße und am Donnerstag, gegen 5.30 Uhr in Thannhausen in der Edelstetter Straße kam es zu Verkehrsunfällen bei der Einfahrt in den jeweiligen Kreisverkehr. In beiden Fällen missachteten laut Polizei die einfahrenden Pkw-Fahrer die Vorfahrt der im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeuge. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Unfallverursacher erhalten jeweils einen Bußgeldbescheid. (AZ)