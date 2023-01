Krumbach

12:00 Uhr

Grüne starten mit veganem politischem Frühstück ins Neue Jahr

Plus Im Restaurant Kupferdächle in Krumbach brachten Bündnis 90/Die Grünen grüne Kernthemen unter die rund 60 Besucher. Was angesprochen wurde.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

"Frieden in Europa": Das ist Max Deisenhofers Wunsch für das neue Jahr. Obgleich 2023 schon fast wieder Routine sei, dürfe man schon noch Wünsche aussprechen, meinte der Landtagsabgeordnete beim "Fairen Frühstück" des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen in Krumbach. Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, nannte den Neujahrsempfang treffend denn auch "eine politische Veranstaltung, die als Frühstück getarnt ist".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen