Hoher Schaden: 86-jährige Autofahrerin verursacht folgenschweren Unfall

Eine 86-jährige Autofahrerin kommt in Krumbach von der Fahrbahn ab, verliert die Kontrolle über ihren Wagen und verursacht einen hohen Sachschaden.

Am Samstagvormittag gegen 9.40 Uhr hat sich in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 86-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug vom Fahrbahnrand anfahren, hierbei kam sie auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen geparkten Pkw. Die Fahrerin fuhr weiter und schrammte etwa zwei Meter an einer Gebäudefassade entlang, dadurch wurde auch eine Telefonsäule beschädigt. Im weiteren Verlauf fuhr die Fahrerin noch gegen zwei Bäume und eine Straßenlaterne.

Unfall in Krumbach: Ersthelfer können Fahrzeug wieder aufrichten

Durch den Aufprall an der Laterne kam das Fahrzeug zum Kippen und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Mehrere Ersthelfer konnten das Fahrzeug wieder aufrichten und der Fahrerin helfen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin nur leicht verletzt und zur Überprüfung ins Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. (AZ)