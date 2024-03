Insolvente Firma Lingl hat einen Investor: Wie es jetzt weitergeht

Plus Der Krumbacher Investor Hermann Frentzen übernimmt zusammen mit weiteren Gesellschaftern die Firma. Wie die Planung für die Krumbacher Traditionsfirma aussieht.

Für die insolvente Krumbacher Firma Lingl gibt es offensichtlich wieder eine gute Perspektive. Der Krumbacher Investor Hermann Frentzen übernimmt zusammen mit weiteren Mitgliedern der bisherigen Geschäftsführung und den Gebrüdern Welzhofer aus dem Ziemetshauser Ortsteil Schönebach die Krumbacher Traditionsfirma. Dies bestätigte Frentzen auf unsere Anfrage. Am Montag wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Versammlung umfassend über die Entwicklung informiert. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Frentzen, warum er für Lingl eine gute Perspektive sieht und wie es jetzt weitergeht.

Die Insolvenz für die Firma Lingl (sie ist unter anderem als Ausrüster von Ziegeleien bekannt) kam im Herbst 2023 durchaus überraschend. Der Auslöser war die Insolvenz der Schwesterfirma Lippert in Pressath (Oberpfalz). Wie Lippert gehört Lingl zur Schug-Gruppe. Diese hatte Lingl bekanntlich nach der Lingl-Insolvenz im Jahr 2021 übernommen.