Krumbach

12:00 Uhr

21.500 Plätzchen in 54 Tagen: Hobbybäcker übertrifft sich selbst

Plus Seine Mission: Weihnachtsgebäck für den guten Zweck. Sein Rekord: 21.500 Plätzchen. Doch in Erinnerung bleibt Pascal Aldoais dieses Weihnachten etwas anderes.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Insgesamt 54 Tage stand Pascal Aldoais in seiner Küche, umgeben von Zucker und Zimt. Seit nunmehr drei Jahren beginnt für den 23-jährigen Hobbybäcker ab November die Plätzchensaison. Doch dieses Weihnachten war für Pascal Aldoais vor allem eines anders: Zum ersten Mal eröffnete der 23-Jährige seine Weihnachtsbäckerei in Krumbach. Ob er auch die kommende Plätzchensaison in Krumbach sein wird, weiß er jedoch noch nicht.

Fest steht für den jungen Mann nur eins: Selbst nach 21.500 Plätzchen hat er nicht genug von den weihnachtlichen Naschereien. Ob es wohl daran liegt, dass Aldoais die Laibchen selbst nicht isst? Kaum sind alle Plätzchen verschenkt, denkt Pascal Aldoais schon wieder an den nächsten Back-Marathon: "Ich bin gespannt, wie es weitergeht." Für die kommende Weihnachtszeit hat der Hobbybäcker einige Ideen. Welcher Plätzchen-Plan umgesetzt wird, kann er noch nicht sagen. Denn: Sein beruflicher Weiterweg ist noch ungewiss. Und somit auch, ob er Ende dieses Jahres in Krumbach wohnen wird. Doch falls es sich ergibt, beschert Aldoais der schwäbischen Kleinstadt gerne wieder einen zuckersüßen Duft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen