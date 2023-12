Laut hupend protestieren Landwirte mit rund 300 Traktoren in Krumbach

Erst waren es nur Gerüchte und Andeutungen, nun wird die Protestaktion Realität: Am Freitagvormittag versammeln sich Landwirte in Krumbach und rollen mit ihren Fahrzeugen durch die Stadt.

Die Stimmung unter den Landwirten brodelt, in Krumbach haben sich schätzungsweise rund 300 Traktoren versammelt, viele fahren laut hupend durch die Innenstadt. Ist der letzte Schultag vor Weihnachten passend für eine solche Protestaktion? Der Bauernverband ist bekanntlich nicht daran beteiligt, er sieht die Aktion skeptisch. Im Hintergrund bei der Organisation des Protests mitgewirkt hat auch Herbert Haas. Der Kachelofen-Wirt, der auch aktiver Landwirt ist, betont im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Landwirte ja die Menschen für ihr Anliegen gewinnen möchten. Daher werde es keine unnötigen Provokationen wie etwa das Abladen von Mist geben, kündigte er an.

Dutzende Traktoren rollen am Freitagvormittag durch Krumbach. Foto: Mira Herold-Baer

Den Protestierenden sei sehr wohl bewusst, dass an diesem Freitag viele Menschen noch Weihnachtseinkäufe erledigen, zudem seien am letzten Schultag vor Weihnachten viele Schülerinnen und Schüler in der Stadt unterwegs. Auf dem Krumbacher Marktplatz findet der Wochenmarkt statt. All das wollen die Protestierenden berücksichtigen. Es sei dafür gesorgt, dass der Protest nicht aus dem Ruder laufe. Ziel müsse es sein, möglichst viele Menschen von den berichtigten Anliegen der Landwirte zu überzeugen.

Sternförmig hatten sich am Morgen eine ganze Reihe von Landwirten mit ihren Maschinen Richtung Krumbach in Bewegung gesetzt und sich dann an verschiedenen Plätzen wie dem Festgelände oder im Bereich der Südstraße versammelt. Offiziell war nichts angemeldet, Behörden und die Stadt Krumbach wussten im Voraus vage von einer Aktion, doch es gab keine konkreten Hinweise. Unter vielen Landwirten brodelt derzeit die Stimmung wegen geplanter Kürzungen und Streichungen durch die Bundesregierung. Im Kern geht es dabei um zwei Subventionen. Zum einen ist das die wegfallende Steuervergünstigung für Agrardiesel. Zweiter Punkt ist die Streichung der Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

Protestaktion in Krumbach: Landwirte planen wohl Traktoren-Korso

Auf Nachfrage unserer Redaktion wollen Teilnehmende der Demonstration am Freitagvormittag auf dem Krumbacher Festplatz nicht sagen, wer der Organisator der Versammlung ist. Angesprochen auf ihre Intention, drücken sie unter anderem ihre Verärgerung über die "Schweinerei aus Berlin" aus. Polizei, Stadt Krumbach und Staatliches Schulamt haben sich im Vorfeld auf Proteste der Landwirte umfassend vorbereitet. Die wurde von den Protestierenden registriert. Wie berichtet soll unter anderem die Krumbacher Innenstadt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt werden, falls dies erforderlich sein sollte. Wenig später sickert durch: Die Landwirte wollen im Korso um die Kernstadt fahren, aber nicht direkt in die Altstadt selbst, aus Rücksicht.