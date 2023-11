Mann verwechselt Gas- und Bremspedal in Krumbach

Ein schadensträchtiger Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Krumbach ereignet. Außerdem wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Schlimme Folgen hatte eine Verwechslung im Straßenverkehr in Krumbach am frühen Dienstagnachmittag. Da war ein 83-jähriger Autofahrer auf der Dr.-Schlögl-Straße in Krumbach unterwegs. Laut Polizei verwechselte er an dem Automatikfahrzeug das Bremspedal mit dem Gaspedal, sodass das Fahrzeug plötzlich beschleunigte. Dabei lenkte er zunächst nach rechts auf den dortigen Fußweg und schrammte dabei mit seinem Fahrzeug zwischen einer Hausmauer und einem geparkten Pkw entlang, ehe er wieder auf die Straße kam und auf einen vorausfahrenden Wagen auffuhr. Dieser wurde wiederum nach links in den Verkehr gedrückt, sodass es zu einem Streifzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam. Der Unfallverursacher sowie zwei Insassen in den anderen Fahrzeugen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. (AZ)