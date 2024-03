Krumbach

Messe des Autohauses Schwehr: Mobilität der Zukunft ist elektrisch

Plus Eine Messe des Krumbacher Autohauses Schwehr bietet Gelegenheit, sich über Elektromobilität zu informieren. Welche Themen im Fachvortrag besprochen werden.

Von Tanja Hille

Das Autohaus Schwehr in Krumbach hat kürzlich auf seinem Firmengelände zur Elektromesse 2024 eingeladen. Die Veranstaltung bot Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Elektromobilität zu erkunden. So gab es eine Auswahl an Elektrofahrzeugen, darunter Elektroautos, E-Bikes und andere umweltfreundliche Mobilitätslösungen. Das Programm der Elektromesse umfasste unter anderem eine Präsentation der neuesten Elektrofahrzeuge der Marken VW, Audi und Skoda.

E-Auto mit eigenem Sonnenstrom laden

Besucherinnen und Besucher konnten Elektromodelle mit einer Probefahrt testen. Mitarbeiter haben in Sachen Elektrofahrzeuge und Ladetechnologien beraten. Einen Fachvortrag mit anschließender Diskussion über die Zukunft der Elektromobilität hielt Markus Emmert vom Bundesverband E-Mobilität. So zählte dieser etwa die unterschiedlichsten Lademöglichkeiten auf, wie zum Beispiel die Nutzung von Solarenergie mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Hausdach in Kombination einer Ladestation (Wallbox). Das sei eine Möglichkeit, sein Elektroauto günstig umweltfreundlich und bequem von Zuhause aufladen zu können. Die Reichweiten der einzelnen Elektroautos habe sich deutlich verbessert, sodass unterwegs ein Nachladen von einer Wegstrecke bis zu 300 Kilometern für die allermeisten E-Autos bereits wegfällt.

