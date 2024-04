Krumbach

Neues Konzept für Führungen: Krumbach auf eine spannende Weise kennenlernen

Plus Für Führungen durch die Stadt Krumbach gibt es nun ein neues Konzept. Welche Themen von Stadtgeschichte bis hin zu Gastronomie geplant sind und wann es losgeht.

Von Peter Bauer

Wussten Sie, dass in der Krumbacher Kirche St. Michael der erste Habsburger König Rudolf (1273 bis 1291) zu sehen ist? Der Weißenhorner Maler Franz Martin Kuen hat ihn 1752 kniend, sein Pferd einem Geistlichen anbietend, geradezu demütig dargestellt. Es sind solche Details, die die jahrhundertelange Verbundenheit Krumbachs mit dem Haus Habsburg andeuten. Unter anderem dieses bemerkenswerte Kapitel der Stadtgeschichte soll Einheimischen wie Touristen gleichermaßen in Stadtführungen nahegebracht werden. Birgit Baumann (Stadt Krumbach) und Franziska Scheule-Walter (Krumbacher Heimatverein) haben jetzt ein neues Konzept für die Krumbacher Stadtführungen vorgestellt. Dabei gehen die Angebote weit über die "klassische Stadtgeschichte" hinaus. Es gibt beispielsweise auch bemerkenswerte Einblicke in die Krumbacher Brauereigeschichte.

Birgit Baumann, bei der Stadt Krumbach zuständig für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus, hat in Verbindung mit dem Krumbacher Heimatverein und dem Krumbacher Kneippverein ein neues vierseitiges Faltblatt vorgelegt, auf dem die Krumbacher Stadtführungen vorgestellt werden. Schon beim ersten Blick wird die Fülle des Angebots sichtbar, zudem ist es gelungen, eine ganze Reihe von neuen Stadtführern und Stadtführerinnen zu gewinnen.

