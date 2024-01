Pkw wird auf einem Krumbacher Parkplatz demoliert

Der Schaden ist mit einer Höhe von rund 2000 Euro erheblich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Zu einem Unfall kam es am Montag in der Zeit von 14 bis 14.20 Uhr auf dem Parkplatz beim Krumbacher Ärztehaus in der Bahnhofstraße. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro. Eine 53-Jährige parkte dort ihren schwarzen Pkw (VW). Als sie zu diesem zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Pkw am Kotflügel und der Türe hinten links, beschädigt war. Der Schaden dürfte durch einen bislang unbekannten Pkw beim Ein- oder Ausparken, verursacht worden sein. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282 905-111, melden. (AZ)