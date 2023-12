Sie möchten Menschen hineinführen in die Faszination der jüdischen Geschichte

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen die Verbrechen der Nazis relativieren, sehen Beate Hamp-Wohllaib und Erika Spielvogel für ihre Arbeit einen besonderen Auftrag.

„Man nimmt sich das Recht raus, das Unrecht gut zu finden.“ Das Gespräch ist weit fortgeschritten, als Erika Spielvogel einen Satz formuliert, den man erst einmal „sacken lassen“ muss. „Das Unrecht gut finden?“ Den Naziterror „relativieren“? Immer mehr Menschen tun dies. Kalt, ohne Zögern, ohne Scham. Die Berichte vom „Rechtsruck“ der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in den Schulen und und und – sie häufen sich. Auch dieser bedenkliche Hintergrund ist für Erika Spielvogel und Beate Hamp-Wohllaib eine große Motivation, sich zu engagieren. Immer wieder sprechen sie darüber, wie die jüdische Kultur Krumbach über Jahrhunderte bereichert hat. Und sie erklären, warum sie zuversichtlich sind, dies auch der jungen Generation vermitteln zu können.

Als die Bundesrepublik Deutschland 1949 gegründet wurde, sah sich dieser Staat als entschiedener demokratischer Gegenentwurf zur Terrorherrschaft der Nazis. Doch auch in der Bundesrepublik waren in Gesprächen immer wieder mal Sätze wie „Hitler wollte nur das Beste“ oder „Die Nazis haben doch die Autobahnen gebaut“ zu hören. Es geschah aber in der Regel hinter der sogenannten „vorgehaltenen Hand“. Das verändert sich offensichtlich auf eine bedenkliche Art. Und bei immer mehr Menschen gebe es für Argumente „keine Aufnahmebereitschaft“ mehr, sagt Erika Spielvogel.

Die Geschichte des jüdischen Friedhofs im Krumbacher Osten reicht bis 1628 zurück. Erika Spielvogel plant Führungen im Mai, Juni und September 2024. Foto: Peter Bauer

Erika Spielvogel ist 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik, in Wetter an der Ruhr (die Stadt zählt heute rund 28.000 Einwohner) geboren. Ihr Lebensweg führte sie (Studium in Bochum und Tübingen) schließlich in den Süden der Republik, nach Krumbach. Dort unterrichtete sie bis zu ihrer Pensionierung 2014 an der Realschule Krumbach. Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, 42 Jahre. Sie erinnert sich, wie sie Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge des israelisch-arabischen Jom-Kippur-Krieges 1973 erklärt hat. Allein das lässt ahnen, wie intensiv sie sich in ihrem Leben mit jüdischer Geschichte und den bedeutenden jüdischen Gemeinden der Region in Ichenhausen und Krumbach-Hürben beschäftigt hat.

Herbert Auer kümmerte sich lange um die jüdische Geschichte

Dem Heimatverein Krumbach ist dieses Thema seit Jahrzehnten ein besonderes Anliegen. Herbert Auers umfassende Arbeit steht dafür. Auer hat lange die Führungen auf dem jüdischen Friedhof im Osten Krumbachs organisiert. Nun hat er dies aus Altersgründen Erika Spielvogel überlassen. Um sein umfangreiches Privatarchiv zur jüdischen Regionalgeschichte kümmert sich seit 2017 der Heimatverein. Inzwischen ist das Archiv in Räumlichkeiten des Krumbacher Pfarrheims St. Michael untergebracht. Betreut wird es von Beate Hamp-Wohllaib. Wenn es um die Vermittlung der jüdischen Geschichte Krumbachs geht, bildet die 66-Jährige mit Erika Spielvogel jetzt eine Art "Achse". Gemeinsam möchten sie die Erinnerung an die jüdische Geschichte Krumbachs wachhalten und gerade mit Blick auf die bedenklichen gesellschaftlichen Entwicklungen dieses Wissen möglichst vielen Menschen vermitteln.

Beate Hamp-Wohllaib, in Günzburg geboren, lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Krumbach. Sie hat in München studiert, später über Jahrzehnte hinweg (ab 1989) im Ursberger Ringeisen-Gymnasium Deutsch, Latein, aber auch Philosophie bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Schuldienst 2014 unterrichtet. Philosophie eröffnet bekanntlich immer wieder so manchen spannenden Ansatz zur Betrachtung von Geschichte. Es sind auch die Lebensbiografien von Beate Hamp-Wohllaib und Erika Spielvogel, die sie in ihrer Arbeit für den Heimatverein auf eine besondere Weise zusammenfinden lassen.

Über 100 Menschen kamen zur Führung von Erika Spielvogel

Zur ersten Führung von Erika Spielvogel auf dem jüdischen Friedhof kamen vor Kurzem über 100 Menschen. "Mit etwa 30 habe ich gerechnet", sagt sie. Es gibt also auch eine andere, erfreuliche Entwicklung der Gesellschaft: Das Interesse an jüdischer Geschichte wird bei vielen offensichtlich wieder größer. Das ist die Chance für die Arbeit der beiden.

Was planen sie? Erika Spielvogel möchte bei ihren Führungen Lebensläufe einzelner Persönlichkeiten wie etwa Moses Samuel Landauer (er war im 19. Jahrhundert gewissermaßen der Begründer der Krumbacher Industriegeschichte) stärker in den Vordergrund stellen. Drei Führungen werde es 2024 geben, in ihre Arbeit möchte sie stärker die heimischen Schulen einbinden. Hier ist auch Beate Hamp-Wohllaib aktiv, die vor Kurzem zusammen mit dem Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium ein Projekt zur jüdischen Literatin Hedwig Lachmann (1865 bis 1918) organisiert hat.

Beate Hamp-Wohllaib berichtet von der engen Zusammenarbeit mit der Schwabenakademie Irsee, der Bezirksheimatpflege, der Beteiligung am Projekt Bavarikon (Staatsbibliothek München, Uni Augsburg) oder auch dem Ichenhauser Verein "Netzwerk jüdischer Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben“. Sehr eng sei das Zusammenwirken mit dem Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Dessen Sammlung könnte durch Objekte aus dem Archiv des Heimatvereins weiter bereichert werden. „Es war über Jahrhunderte hinweg ein lebendiges jüdisches Leben, auch ein gutes Zusammenleben in Krumbach“, betonen die beiden immer wieder. Das ist eine bleibende, wohl gerade jetzt sehr wichtige Botschaft.