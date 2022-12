Umzug der Berufsfachschule für Pflege verzögert sich

Die Berufsfachschule zieht von Ursberg nach Krumbach, aber der Umzug verzögert sich. Im März sollen die Räume der ehemaligen Fachoberschule bezogen werden.

Der ursprünglich für den Herbst dieses Jahres geplante Umzug der Berufsfachschule für Pflege des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) von Ursberg nach Krumbach verzögert sich. Die längeren Wartezeiten am Bau sowie Lieferengpässe für Ausstattung und Technik haben den Zeitplan durcheinandergebracht. „Wir gehen aber davon aus, dass wir ab Anfang März 2023 in Krumbach starten können“, sagt Josef Liebl, im DRW-Vorstand zuständig für die Berufsfachschule für Pflege.

Es soll künftig zwei Kurse für Auszubildende geben

Vom Umzug nach Krumbach verspricht sich das Dominikus-Ringeisen-Werk enorme Entwicklungsmöglichkeiten in Sachen Pflegeausbildung. Unter anderem soll am neuen Ort die Zahl der Schulplätze von einem auf zwei neue Kurse pro Ausbildungsjahr erhöht werden. Die ehemalige Fachoberschule sei zudem die passende Immobilie in zentraler Lage. „Krumbach hat eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und wir sind nah dran an den Pflegeeinrichtungen, die den Absolventinnen und Absolventen krisensichere und sinnstiftende Arbeitsplätze bieten“, so Josef Liebl.

Im Jahr 2020 hat die Berufsfachschule für Pflege die 1992 gegründete Fachschule für Altenpflege abgelöst. Sie bietet die dreijährige, generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau und die einjährige Ausbildung in Pflegefachhilfe, Schwerpunkt Altenpflege an. Die Ausbildung findet dual statt: Neben der Schule sind die Schülerinnen und Schüler in einer entsprechenden Einrichtung tätig. Nach ihrem Abschluss sind die Pflegefachkräfte für die Arbeit in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung qualifiziert. Die Ausbildung ist für die Studierenden kostenlos. (AZ)

