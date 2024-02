Unfall auf einem Parkplatz in Krumbach

Auf dem Parkplatz hinter der Rettungswache in Krumbach wird ein Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Schaden von ungefähr 2500 Euro ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16.40 Uhr in der Mindelheimer Straße auf dem Parkplatz hinter der Rettungswache in Krumbach. Eine Frau hatte dort ihren Mercedes abgestellt. Als sie wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Frontstoßstange gerissen war. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass ein unbekanntes Fahrzeug mit Anhängerkupplung dagegen gefahren ist, heißt es in den Angaben der Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)