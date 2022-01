Wie das Krumbacher Heilbad Krumbad durch die Corona-Krise kommt

Plus Das Heilbad Krumbad hat in der Pandemie keinen leichten Stand. Trotzdem macht Geschäftsführer Peter Heinrich einiges Mut für die Zukunft.

Wer das Restaurant betritt, hat seinen Impf- oder Genesenennachweis häufig schon auf dem Handy parat. Ein Sauna- oder Schwimmbad-Besuch ist ebenso mit Regeln und Einschränkungen verbunden. Seit fast zwei Jahren bestimmen das Coronavirus und die damit einhergehenden Einschränkungen den Alltag der Menschen im Landkreis Günzburg. Wie geht es dem Krumbacher Heilbad Krumbad in der andauernden Corona-Krise und was bringt die Zukunft für den Gastronmie- und Hotelbetrieb und für den Rehabereich?