In Krumbach soll eine Vinothek entstehen: Das plant der Investor

Die Italienkarte hängt bereits, in den Regalen stehen schon einige Weinflaschen. Die neue Krumbacher Vinothek von Stefan Tränkner nimmt Gestalt an.

Plus Investor Stefan Tränkner berichtet über seine aktuellen Pläne für eine neue Vinothek. Im August 2024 kommt der bekannte Pianist Sebastian Knauer nach Krumbach.

Von Peter Bauer

Es spricht alles dafür, dass das neue Jahr 2024 für Stefan Tränkner ein ganz besonderes wird. Der Krumbacher, vielen auch bekannt als Investor für einen neuen Rewe-Markt im Krumbacher Süden, plant die Eröffnung einer neuen Vinothek in der Krumbacher Innenstadt. Im Gespräch mit unserer Redaktion stellte er jetzt Details dieses Projekts vor. Zudem organisiert er ein Konzert mit dem weltbekannten Pianisten Sebastian Knauer. Dieses soll im August 2024 im Stadtsaal stattfinden.

"Das sind zwei Projekte, die mir besonders am Herzen liegen", sagt Tränkner. Die Vinothek mit dem Namen "Vinoteca nel' centro" (Vinothek im Zentrum) soll in dem Haus untergebracht werden, in dem sich früher das Hutgeschäft Kugelmann befand. Tränkner hat es ebenso wie das benachbarte Bürsten-Böck-Haus erworben. Das Bürsten-Böck-Haus ist bekanntlich komplett neu gestaltet worden. Das ehemalige Kugelmann-Haus folgt aktuell. Die Räumlichkeiten für die neue Vinothek werden im Erdgeschoss eingerichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

