Auf RTL, Kabel eins und ARD: Dreimal ist der Landkreis im Fernsehen vertreten

Mit "Das Supertalent", "Mein Lokal, dein Lokal" und "Ich will zum ESC!" gibt es drei TV-Sendungen, in denen Menschen aus dem Kreis Günzburg antreten. Eine Übersicht.

Dass manch Landkreisbürger und -bürgerin so gar nicht fernsehkamerascheu ist, wurde spätestens mit den Teilnahmen bei "Bauer sucht Frau" oder "Das große Promibacken" bekannt. Nachdem zuletzt die Region (beziehungsweise Haldenwang) in der Sendung "Aktenzeichen XY" mit einem Kriminalfall vertreten war, gibt es jetzt wieder schönere Neuigkeiten zu TV-Ausstrahlungen und Wettbewerben, bei denen Menschen aus der Region teilnehmen.

Endlich dürfen sie es verraten: Laora Kljajcin (11 Jahre) und Lina Wittenborn (10 Jahre) sind schon ganz schön aufgeregt: Die Tänzerinnen machen in der diesjährigen 40. Jubiläumsstaffel von "Das Supertalent" mit. Die beiden sind unter anderem mehrfache Welt- und Europameisterinnen und haben sich über die Zusage sehr gefreut, wie Michaela Majsai, die Mutter von Laora, berichtet. Nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zur Show eingeladen. Die zwei durften "Talente aus der ganzen Welt kennenlernen, was für ein Erlebnis!".

Laora aus Edelstetten und Lina treten bei "Das Supertalent" an

Laoras Verwandtschaft kommt aus ganz Europa, sie selbst wohnt mit ihrer Familie in Edelstetten und Lina ist gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und lebt in Autenried. Beide Mädels besuchen das Gymnasium. Schon mehrmals sind sie bei Tanzwettbewerben angetreten, etwa in Polen, 2023 konnten sie erneut den Weltmeistertitel nach Deutschland holen. Bei der WM kam schließlich auch der Anruf, dass die beiden Freundinnen dabei sind. "Das wollte man erst gar nicht glauben, dass da RTL angerufen hatte", so Majsai, die das Tanzzentrum des SV Edelstetten leitet.

Laora und Lina ertanzten sich schon die Europameisterschaft. Foto: Michaela Majsai (Archivbild)

Die Fernsehshow startet am Samstag, 27. Januar, um 20.15 Uhr. Die 16. Staffel von "Das Supertalent" kommt jedoch mit einer grundlegenden Veränderung daher. Normalerweise umfasste jede Staffel seit 2009 mindestens zehn Folgen, doch für die Rückkehr wurden von RTL nur vier Episoden eingeplant. Nach drei Vorrunden soll bereits das Finale folgen. Außerdem wird die Sendung erstmals nicht live übertragen.

Lenderstuben Balzhausen sind bei "Mein Lokal, dein Lokal"

Zwar keine Hip-Hop-Schritte, aber vielleicht Gaumentänze, gibt es ab Montag, 29. Januar auf Kabel eins zu sehen. "Mein Lokal, dein Lokal" heißt die Sendung, die ab Ende Januar für eine Woche lang im "Großraumgebiet Augsburg" spielt. Mit dabei: der Landgasthof Lenderstuben aus Balzhausen. Ausgestrahlt wird die Folge aus Balzhausen am Donnerstag, 1. Februar, ab 17.55 Uhr. Das Konzept der Sendung: Fünf Lokalbesitzer (oder auch ein Mitarbeitender), treten in einem Wettbewerb an, die anderen vier kommen jeweils zum "Testessen". Am Ende gibt es jeweils Punkte. Auch in dieser Woche wird um den begehrten goldenen Teller und ein Preisgeld von 3000 Euro gewetteifert. Mit dabei sind noch das Wirtshaus Strasser aus Gersthofen, der Bauernmarkt Dasing, das Sterne-Restaurant Sartory und die Steakmanufaktur (beide Augsburg).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden Augsburger Runde von „Mein Lokal, Dein Lokal“ (v. l.): Marco Zamborlin (Steakmanufaktur), Simon Lang (Sartory), Veronika Asam-Zigahl (Bauernmarkt Dasing), Sebastian Kahl (Wirtshaus Strasser), Dietmar Baur (Landgasthof Lenderstuben). Foto: Bauernmarkt Dasing

Ebenfalls bald im Fernsehen zu sehen, ist die Günzburger Sängerin Lyn Conary (wir berichteten). Sie möchte heuer beim Eurovision Song Contest (ESC) in Schweden auf die Bühne gehen, um Deutschland bei dem wohl größten Musikspektakel der Welt zu repräsentieren. Ein Stück näher ist sie diesem Traum bereits gekommen: Ab dem 25. Januar ist sie bei der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" zu sehen. Dort kämpft sie gegen 14 weitere Talente um einen von vier Plätzen im Live-Finale – und später um ein Ticket nach Schweden. Los geht es mit den ersten Folgen am Donnerstag, 25. Januar, in der ARD-Mediathek. Im Fernsehen läuft die Reihe ab Samstag, 27. Januar.