Landkreis Günzburg/Münsterhausen

vor 49 Min.

Welche Akzente Waldkinder für den Umweltschutz setzen

Plus In Münsterhausen wurde die Umweltwoche des Landkreises Günzburg eröffnet. Der Stellenwert der Umweltbildung wird immer größer.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Ort, Akteure und Wetter verliehen der Auftaktveranstaltung zur Eröffnung der 38. Umweltwoche des Landkreises Günzburg das passende Flair. Zwar kamen die Vertreter von Politik und Verwaltung an diesem herrlichen Frühlingsmorgen im Auto zum Waldgruppen-Container der Kindertagesstätte St. Josef, östlich von Münsterhausen am Rand des Naturparks Augsburg Westliche Wälder gelegen. Doch die kleinen Umweltschützer von der Waldgruppe der Kita marschierten geschlossen, weithin sichtbar in ihren gelben Sicherheitswesten, zum Ort des Geschehens. Dort gaben sie den Ton an, denn gleichsam als Ouvertüre zur Eröffnung der Umweltwoche sangen sie selbstbewusst ihr Lied, in dem sie sich dazu bekennen, Waldkinder zu sein und Erde unter den Fingernägeln zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen