Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Was sich für die Polizei seit der Cannabis-Legalisierung verändert hat

Plus Die Polizei im Landkreis Günzburg zieht nach mehr als einem Monat Legalisierung Bilanz – und räumt mit Mythen auf. Gibt es mehr Kontrollen bei Jugendlichen?

Seit dem 1. April gilt das neue Cannabis-Gesetz. Nun darf zwar legal gekifft werden, dennoch gibt es nach wie vor Grenzen: An öffentlichen Plätzen ist das Rauchen verboten, Autofahren unter Drogeneinfluss ist tabu. Mancherorts kündigte die Polizei daher verstärkte Kontrollen an, in Bayern versprach Ministerpräsident Söder, den Kiffern das Leben schwer zu machen. Wie haben sich nun diese Ankündigung und das neue Gesetz konkret auf die Arbeit der Polizei im Landkreis Günzburg ausgewirkt? Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher Christian Lindstedt klärt auf.

Schon vor Inkrafttreten des neuen Cannabis-Gesetzes gab es seitens der bayrischen Regierung eine klare Anweisung. "Wir werden das Gesetz extrem restriktiv anwenden", ließ Söder verlauten. Für die Polizei heißt dies im Umkehrschluss: Das neue geltende Recht müsse konsequent kontrolliert und geahndet werden. "Wir sind daher vermehrt unterwegs und legen natürlich den Fokus auf die Verkehrssicherheit", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Dennoch betont Lindstedt, dass es im Gesamten keine drastische Erhöhung der Kontrollen gebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen