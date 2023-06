Katzen in Langenhaslach verschwunden und teils verletzt

In Langenhaslach werden mehrere Katzen seit Wochen vermisst. Manche Tiere tauchten wieder mit Verletzungen auf. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Sonntag ist ein Mann zur Polizeiinspektion nach Krumbach gekommen, weil er seine Katze seit zwei Wochen vermisst. Hierbei gab er an, dass die Katzen von einigen Nachbarn seit einiger Zeit ebenfalls fehlen würden. Manche der Tiere seien nach Tagen mit Verletzungen zurückgekommen. Über die Entstehung der Verletzungen konnten keine Aussagen gemacht werden, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die zum Verbleib der vermissten Katzen Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)