Bahn stellt klar: Auf der Mittelschwabenbahn fährt weiter Schienenersatzverkehr

Plus Auf der Strecke zwischen Mindelheim und Günzburg finden wieder Zugfahrten statt - trotz Schienenersatzverkehr. Das sorgt für Verwunderung. Was es damit auf sich hat.

Weiterhin fahren auf der Strecke der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim keine Züge für die Personenbeförderung (wir berichteten). Dennoch wunderten sich manche Menschen, als sie am vergangenen Donnerstag, 4. August, einen auf der Strecke fahrenden Zug sehen konnten.