Eine Hainbuche für den Markt Münsterhausen

Mit einer Baumpflanzung fängt Umweltschutz vor der Haustüre an und der Markt Münsterhausen will dazu beitragen.

Die Hainbuche steht in diesem Jahr im Fokus der Veranstaltungen der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Günzburg. Im September, veranstaltete die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Günzburg in der Burggrafenhalle in Burtenbach einen Vortragsabend mit Gedanken zum Ökosystem Wald.

Jede Kommune aus dem Landkreis Günzburg - auch der Markt Münsterhausen - erhielt eine fünf Meter hohe Hainbuche vom Landkreis geschenkt. So werden im Kreis 34 Bäume neu gepflanzt. Bei der Pflanzaktion im Markt Münsterhausen nahe des Musikerheimes und des Spielplatzes bei der Grundschule waren Bauhofmitarbeiter Tobias Fritsch, Musikvereinsvorsitzender Thomas Huber, von der Unteren Naturschutzbehörde Ottmar Frimmel, Bürgermeister Erwin Haider und die Fachbereichsleiterin im Landratsamt Margit Schuler anwesend. Ottmar Frimmel betonte: "Wir alle müssen Verantwortung übernehmen für Klima und Artenvielfalt. Umweltschutz fängt vor der Haustüre an. Jeder kann dazu beitragen." Bürgermeister Haider bedankte sich beim Landkreis für die Baumspende und sprach die Hoffnung aus, dass der Baum schnell wachsen solle und den Bürgerinnen und Bürger oft auch Schatten spenden wird. Mit dieser symbolischen Aktion wollen wir die Bevölkerung und vor allem die Jugend auf die besondere Bedeutung der Bäume und der Wälder aufmerksam machen. (AZ)