Einige Straßenschilder samt Pfosten werden in Münsterhausen gestohlen

Unbekannte Täter haben in Münsterhausen Straßenschilder gestohlen. Die Polizei tappt noch im Dunkeln und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag ist bei der Polizei in Krumbach die Mitteilung über einen Diebstahl mehrerer Verkehrszeichen eingegangen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten laut Polizeibericht im Zeitraum vom 21. Februar bis zum 1. März an der Brücke eines Feldwegs südlich des Münsterhausener Ortsteils Hagenried mehrere Verkehrszeichen, samt der dazugehörigen Pfosten entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)