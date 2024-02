Wenn der Foodtruck zur Wärmestube nach Augsburg kommt

Der Münsterhauser Verein "Stricken für Obdachlose" hat auch in diesem Jahr große Pläne. Obdachlose erhalten Kleidung, Lebensmittel und manchmal auch eine Überraschung.

Das Hilfsprojekt "Stricken für Obdachlose" freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2023 – und schaut kraftvoll nach vorn. Anlässlich der ersten Jahreshauptversammlung des Vereins im Januar 2024 stand neben einigen Pflichtpunkten eine Rückschau sowie ein Ausblick auf die Pläne für 2024 auf dem Programm. Besonderer Höhepunkt soll wieder der Foodtruck in der Wärmestube sein.

Das Highlight des vergangenen Jahres war zweifelsohne der Foodtruck, der im Juni anlässlich des 40. Geburtstags des SKM Augsburg, dem Katholischen Verband für soziale Dienste, in den Hof der Wärmestube in Augsburg gekommen war. Rund 250 regelmäßige Besucherinnen und Besucher ließen sich einen frisch gegrillten Burger mit Pommes schmecken – ein Essen, das sie sich unter normalen Umständen kaum leisten können. Die Kosten für dieses Event trug komplett der Münsterhauser Verein "Stricken für Obdachlose".

Faschingskrapfen aus Langenneufnach

Am Faschingsdienstag gab es für alle, die in der Wärmestube Augsburg Zuflucht suchten, rund 200 frische Krapfen – gebacken vom Staudenbäck in Langenneufnach. Inhaber Richard Schneider und seine Azubis Henry und Sanè fertigten die Krapfen von Hand, Alexandra Hager vom Verein und Bärbl Hendrich-Meyer brachten sie persönlich in die Wärmestube.

Zu Weihnachten wurden der Wärmestube Augsburg 330 Paar Socken, 312 Paar Handstulpen, 328 Schals und 343 Mützen übergeben. Zusätzlich dazu wurden noch rund 500 Hygienepäckchen übergeben, die die Initiative gesammelt hatte. Auch umfangreiche Spenden von haltbaren Lebensmitteln, Obst und Joghurt gab es im Jahr 2023: Insgesamt waren dies rund 380 Liter Milch, 2700 Becher Joghurt und gut 420 Kilo Obst. In diesem Jahr wurde erstmals auch die Bahnhofsmission Ulm in einem kleinen Umfang mit wärmenden handgefertigten Kleidungsstücken und Hygienepäckchen versorgt.

Der Verein bei der Eröffnung eines zweiten Minimarktes in Krumbach: Renate Luijben und Alexandra Hager Foto: Sammlung Alexandra Hager

Generell ist die Finanzierung von warmen Mahlzeiten über das ganze Jahr eine große Säule der Hilfeleistungen von Stricken für Obdachlose für die Wärmestube Augsburg. Das Geld hierfür – wie auch zum Beispiel für dasn Foodtruck-Event – kommt aus dem Verkauf der handgefertigten Unikate sowie aus Spenden von Privatpersonen, Unternehmen und anderen Initiativen. Übers gesamte Jahr 2023 finanzierte der Verein rund 1800 warme Mahlzeiten für die Besucherinnen und Besucher der Wärmestube. Allein im Dezember hat der Verein mit 800 warmen Mahlzeiten bei Essensengpässen ausgeholfen, und am 2. Weihnachtsfeiertag gab es dank der Hilfsinitiative 250 Portionen Gockel mit Kartoffelsalat.

Spenden über das ganze Jahr

„Wir freuen uns sehr, dass wir 2023 so vielfältig und tatkräftig helfen konnten“, sagt Vereinsgründerin Alexandra Hager glücklich. „Und wir machen weiter: Für das kommende Jahr haben wir uns schon einige schöne Aktionen vorgenommen.“ Feste Größen werden auf jeden Fall wieder die Krapfen-Aktion an Fasching, die Ausgabe von Osterleckereien am Ostersonntag sowie die Spenden von haltbaren Lebensmitteln, Joghurt und Obst über das ganze Jahr hinweg sein. Hierfür plant die Initiative feste Einkaufstage für die Wärmestube einzuführen, um noch bedarfsbezogener einkaufen zu können und die Organisation für alle Beteiligten zu erleichtern.

Initiatorin und Vereinsgründerin von Stricken für Obdachlose, Alexandra Hager, vor ihrem Minimarkt in Münsterhausen. Dort werden Strickwaren für den guten Zweck verkauft. Foto: Oliver Wolff

Das absolute Highlight 2024 dürfte jedoch schon heute feststehen: Im Mai kommt der Foodtruck wieder in die Wärmestube. „Die Reaktionen der Menschen auf dieses ganz besondere Event waren einfach so wunderbar, dass wir uns entschieden haben, die Aktion in diesem Jahr erneut zu finanzieren“, sagt Alexandra Hager. „Wir freuen uns schon heute auf die vielen glücklichen Gesichter! Das ist die schönste Anerkennung, die wir uns für unsere Arbeit vorstellen können.“ Weitere Informationen gibt es unter https://stricken-fuer-obdachlose.de/