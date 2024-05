Ein ungewöhnlicher Blick auf Nutztiere und Kuscheltiere in Naichen

Plus Im Naichener Museum ist die neue Ausstellung "Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen" zu sehen. Wie sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier verändert hat.

Der "Wettergott" meinte es gut, als in Naichen die neue Ausstellung „Zum Fressen gern? Tiere und Ihre Menschen“ im Museum Hammerschmiede und Stockerhof eröffnet wurde. Bei strahlendem Sonnenschein waren nicht nur die rund 40 geladenen Gäste vor Ort, sondern auch zahlreiche Tagesausflügler schauten auf einen kurzen Besuch vorbei. In Vertretung für den Bezirkstagspräsidenten Michael Sailer, eröffnete Tobias Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen, die Ausstellung im Rahmen eines kleinen Festaktes.

Er bedanke sich bei allen Beteiligten, die diese Ausstellung zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt werden lassen. Neben Bühler begrüßte Johanna Feige, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, die Anwesenden und führte kurz verbal durch die Ausstellung. Ihr ist das Konzept zur Ausstellung zu verdanken, welches neue Ansätze der kulturwissenschaftlichen Human Animal Studies aufgegriffen und mit hohem Engagement anschaulich umgesetzt hat. Dazu tragen auch die zahlreichen Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz bei, für die sich Feige in ihrer Rede ebenfalls bedankte.