Unfall nahe dem Dorfladen in Neuburg

Mächtig gekracht hat es am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Neuburg. Ein 35-Jähriger hatte einer 27-Jährigen die Vorfahrt genommen.

Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Krumbacher Straße in Neuburg an der Kammel nahe dem Dorfladen. Wie die Polizei berichtet war ein 35-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Richtung Krumbacher Straße und wollte an der Einmündung nach links einbiegen. Gleichzeitig war eine 27-Jährige mit ihrem Wagen auf der bevorrechtigten Krumbacher Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Da der 35-Jährige der Meinung war, dass die 27-Jährige die Einmündung passiert hatte, fuhr er in die Krumbacher Straße ein. Die 27-Jährige hatte ihre Fahrt jedoch verkehrsbedingt verlangsamt und die Einmündung noch nicht passiert. Der Wagen des 35-Jährigen fuhr in die Beifahrerseite des vorfahrtsberechtigten Wagens, weil er die Vorfahrt der 27-Jährigen missachtet hatte, so die Polizei. Die Fahrzeuginsassen kamen laut Polizei ohne Verletzungen davon. (AZ)